【SME學堂】可口可樂 「填充題」新包裝　顧客填新年心願中更勝sell Logo（有片）

可口可樂換上新包裝！這次推出「新年心願填充題」，大家可以在罐上填上新年承諾，用樂觀的心情踏入 2021 年。

可口可樂的推廣活動，無論是否達到促銷效果，每次都引起討論。今次「新年心願填充題」由荷蘭 72andsunny 工作室操刀，限量版可樂已在英國上架。產品設計主題是鼓勵人們回顧 2020 年，並展望 2021 有更好的發展。

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除了英國零售店舖，顧客也可以在英國可口可樂官網上，在鋁罐加上自己的信息，每罐售價為 3.5 英鎊（約港幣 37 元）。

這次的設計，在包裝上以新年願望的句子，取代可口可樂的經典 Logo。可口可樂為 2021 年的英國，開出幾條填充題：「今年，我們不會被___ 打倒。」、「沒有任何藉口，我要做到___ 。」、「我不會在沒有你一起的時候，___ 。」顧客可以選擇喜歡的句子，用筆自行填上心中答案。

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可口可樂特許營銷市務經理 Karen O’Shea 表示，以激勵等正面的信息，代替可口可樂包裝上經典的 Logo，並讓消費者客製自己的 #OpenToBetter 新年心願。品牌希望透過這些微小的行動，讓人們在新一年帶著積極的感受，並為日常生活增添樂趣。

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Photo：coca-cola