【營商策略】全球獨一無二! Ls Surgical Mask 自訂燙金口罩 情人節限定發售

情人節快到，有無想過會送一個獨一無二的口罩給另一半? 香港口罩廠 Ls Surgical Mask 的口罩訂購服務，正合買家心意。



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Ls Surgical Mask 提供的自訂口罩服務，可為買家訂製 Level 3 的口罩。今次提供的服務，是可在口罩角上加入燙金字母。詳情如下:

字母範圍 - 口罩右上位置 | 一直線

字母size - 8mm @1 | 符號 5mm @1

可選字母 : A-Z | & | ♡

最多可放單位 - 5 個 (字母或符號)



獨立包裝

口罩顏色：

白色/黑色/ 光彩綠(黃色)/ 洋紅紫 / 深度藍

口罩尺寸 :

160mm (小臉size) / 175mm (成人size)

燙字顏色 :

金/ 玫瑰金/ 銀



售價 : $5 個



除自訂燙金口罩外，廠方還提供全彩的 Logo 印刷服務。



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。