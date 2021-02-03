  • 19°C
香港時間 : 2021203日 (週三) 11:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【營商策略】全球獨一無二! Ls Surgical Mask 自訂燙金口罩 情人節限定發售

商管策略 10:27 2021/02/03

分享：

情人節快到，有無想過會送一個獨一無二的口罩給另一半? 香港口罩廠 Ls Surgical Mask 的口罩訂購服務，正合買家心意。
                                
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

 Ls Surgical Mask 提供的自訂口罩服務，可為買家訂製 Level 3 的口罩。今次提供的服務，是可在口罩角上加入燙金字母。詳情如下:

字母範圍 - 口罩右上位置 | 一直線

字母size - 8mm @1 | 符號 5mm @1

可選字母 : A-Z | & | ♡

最多可放單位 - 5 個 (字母或符號)

獨立包裝

口罩顏色：

白色/黑色/ 光彩綠(黃色)/ 洋紅紫 / 深度藍

口罩尺寸 :

160mm (小臉size) / 175mm (成人size)

燙字顏色 :

金/ 玫瑰金/ 銀

售價 : $5 個 

除自訂燙金口罩外，廠方還提供全彩的 Logo 印刷服務。

【其他內容】 【附購買連結】三文魚劈價! 日本製 Medicom Comfort+ 成人口罩 減價售 $139/50個

    點擊圖片放大
    +3
    +2


口罩購買連結<<< (Whatsapp 訂購)

【其他內容】 印尼製造 Diapro 醫院級別口罩 售 $20/50 個

【其他內容】唔駛 $2 個! 韓國製造 QSYS  KF94 四層立體口罩 售$98/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

相關文章

HK-M Mask 雙子座口罩登場 Lv3獨立裝售$99/30個
今日
HK-M Mask 雙子座口罩登場 Lv3獨立裝售$99/30個
【3E>99%】真正日本製造! IRIS Healthcare 成人口罩新版 售 $119 盒
今日
【3E>99%】真正日本製造! IRIS Healthcare 成人口罩新版 售 $119 盒
童年回憶! H Plus 貓狗寵物街口罩 四大貓狗設計可愛登場
今日
童年回憶! H Plus 貓狗寵物街口罩 四大貓狗設計可愛登場
網上購物 著數優惠 口罩

上一篇文章

【香港製造】企業抗疫用品需求大增　港產LED消毒燈瞄準定製市場（有片）

下一篇文章

全球限量具收藏價值!? 小王子聯乘口罩每盒有獨立編號 超美圖案設計售 $108 盒 附購買連結
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】花市取消又重開・工展會延期・美食嘉年華網上搞　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】花市取消又重開・工展會延期・美食嘉年華網上搞　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣