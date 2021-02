童年回憶! H Plus 貓狗寵物街口罩 四大貓狗設計可愛登場

香港口罩廠 H Plus 表示,即將推出貓狗寵物街 TAMA and FRIENDS 口罩。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買? 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】



廠方表示,已有 38 年的動畫「貓狗寵物街 TAMA and FRIENDS」相信係不少人心目中的童年回憶 ,此口罩正是使用 TAMA(斑仔)、POCHI(波子)、TORA(小虎)、MOMO(小麼) 等人物設計而成。今次發售的四款成人口罩,款或分別為 : 經典款、甜品派對(粉色) 、和風壽司(綠色)和主角大集合(藍色)。口罩是 Level 3 規格,一盒 30 個獨立包裝售 $128。貓狗寵物街口罩將於 2 月 5 日中午 12 時於官網發售。



【其他內容】 【附購買連結】三文魚劈價! 日本製 Medicom Comfort+ 成人口罩 減價售 $139/50個



▼ 點擊圖片放大 +3 +2



口罩購買連結<<<



【其他內容】 印尼製造 Diapro 醫院級別口罩 售 $20/50 個

【其他內容】唔駛 $2 個! 韓國製造 QSYS KF94 四層立體口罩 售$98/50個



購買口罩需留意風險,尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚,了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽,並要衡量購買風險,才好付款,免有金錢損失。建議面交才付款,並即場檢查口罩。本網單純內容報道,對買賣雙方的交易不會負責。