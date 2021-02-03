HK-M Mask 雙子座口罩登場 Lv3獨立裝售$99/30個

香港口罩廠 HK-M Mask 表示，將於 2 月 3 日發售雙子座口罩。



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HK-M 雙子座口罩仍是採用 「99」 Level 3 規格，全獨立包裝，每盒 30 個，售 $99 盒。除有成人外，亦有中童尺寸發售。今次雙子座口罩的發售時間為。



官網11:00AM

門市12:00PM

快閃12:00PM

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。