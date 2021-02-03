【疫市直擊】葵涌廣場市況「好淡爭持」 短租賣花生意淡・夾公仔機店重臨

新冠肺炎疫情持續一年本港經濟未見轉好，市民消費意慾大減，向來人來人往的葵涌廣場，市況人流變差自然是「合理期望」。SME.hket 記者中午時份到現場發現，葵涌廣場地面層及 2 樓數間賣蘭花的臨時短租舖，位於 1 樓的「潮流廊」亦處處張貼招租廣告，但同層亦有新食店上月進駐「奇景」；更有商戶表示近期葵涌廣場人流明顯改善，但營業額無明顯回升。

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位地面層售賣蘭花店的梁小姐表示，搬過來僅數日，屬短期租約，賣蘭花只賣到年初七。她解釋：「因為今年年宵市場沒有中標，所以改在這裏租舖售買。我們今年根據銷情入了 2 萬多元的貨，因未到歲晚除夕，銷情暫時『麻麻地』，但對面舖是日本城，相信會帶旺我們生意。」

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葵涌廣場 １ 樓售賣男裝時尚服店負責人何小姐指：「近期葵廣人流雖然回升，但市民消費意慾下跌，經過只是望一望就算，有時 1 月只得數張單。新冠肺炎疫情前吉舖不多，最近新租戶則多數是小食店和夾公仔機店。」

▲ 地面層售賣蘭花店的梁小姐，昨日搬進來。

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同一層的開小食店的鄭小姐表示：「我們 1 月疫市開業。商場雖然多人行，但不代表多生意，惟有加推學生特價等優惠推廣、薄利多銷，問題是連學生也不用上課；不開門營業又不行，因為連僅有收入也失去。」

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