【突擊封區】深水埗指明「受限區域」接受強制檢測　基隆街食肆：員工「無得走」受困

第四波新冠肺炎疫情嚴重，近日政府在多區大廈污水樣本檢驗出新冠病毒，連日在多區發出強制檢測公告。今日（2 月 2 日）晚上 7 時起限制在深水埗指明「受限區域」，新劃出的區域介乎基隆街 239 至 263 號、南昌街 89 號、大南街256 至 280號、北河街 60 至 74 號一帶範圍內的 17 幢大廈。位於基隆街一間食肆表示，約數名同事「走唔切」現留在店舖內。

「番茄師兄」負責人 Matthew Li 透露：「非常突然事前未收到任何風聲，基隆街分店同事告知被劃封消息後，數分鐘後已『走唔切』，我約6時多才得知悉情況，約 6 名事留在店舖內，現時有車在街上清理雜物。」

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Matthew 又指，據早前另一間北角餐廳的經驗，現時「有得驗就驗」叫基隆街分店同事也出去詢問政府人員安排檢測。他認為：「突圍不能走，強制檢測是否有效阻截到，就真是未知。」預計明日早上強制檢測行動完結，亦要安排暫停休息一天，觀望疫情發展走勢。

至於，另一間同樣位於基隆街的食肆「泰基隆」，亦有員工在封鎖線內。「泰基隆」Facebook專頁回應帖文「最慘不讓夥記離去」、「今朝已經有預感 點知真係中」。

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政府發言人表示：「明白今次安排會為市民帶來不便。政府已安排在晚上大部分市民下班後，盡快為『受限區域』內所有受檢人士進行檢測，目標是爭取於明日上午約 7 時 30 分完成行動，為所有已識別的受檢人士完成檢測並確定結果，以期市民可在上午 7 時 30 分左右開始上班。在正式撤銷『相關宣告』時，政府會另行公布。若有僱員因宣告而未能上班，政府希望僱主能酌情處理，不要扣減員工的薪金和福利。」

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