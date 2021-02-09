「純正鋼骨、永久包修」，是本地雨傘品牌「梁蘇記」掛在店面的牌匾。梁蘇記在香港開業近百年，除了售賣雨傘也提供維修服務。「梁蘇記」第 4 代傳人梁孟誠直言，維修雨傘個行業不會式微，且積極擴大產品種類，加１強拓展年輕人市場。

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梁蘇記曾經在港島和九龍設有門市，售賣雨傘及提供維修服務。品牌主打「永久包修」，只要是梁蘇記的雨遮，除了更換「遮頭」、「遮布」及「遮尾」要收費外，其他都可以免費修理。

梁孟誠認為，要做好品牌就要將服務做到最好，特別是售後及維修方面能迎合顧客需求。他指，跟顧客面對面接觸，可以得到他們的回饋，因而推出適合大眾的產品。

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梁蘇記在 1885 年開業，總店位於廣州惠愛西路，分店後來擴至港島和九龍；後來因日本與中國開戰，太公帶着員工一起走難到香港，從此落地生根。品牌在上世紀 6、70 年代開遍彌敦道、青山道和新蒲崗，近年梁孟誠為了吸引年輕客人，搬入深水埗西九龍中心，是全港唯一一間梁蘇記。

梁蘇記由以往只賣長款雨傘，也新增重量較輕和款式多變的短遮，嘗試打入年輕人市場，亦開設 Facebook專頁介紹新產品，以及網店售賣各款雨傘，迎合市場需要。

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雨傘作為日常用品，梁孟誠表示：「幾時都會落雨，所以這行絕非夕陽行業」。他認為，隨著時代改變，將來會有更方便工具縮短維修雨傘的時間。至於未來，梁孟誠透露在新冠肺炎疫情過後或會開設分店及設立短租店，提高品牌知名度。

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