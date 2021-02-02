【超市撐得住】香港零售業總銷貨值跌13.2%　疫情愛回家超市銷貨值反升逾 1 成

政府統計處公布去年 12 月及 2020 年香港全年零售業銷貨額數字， 12 月銷貨額按年下跌 13.2%。雖然各零售類別的銷貨價值跌逾 1 成，超級市場卻成為「疫市贏家」，其銷貨價值較 2019 年同期上升 11.7%。雖然本港新冠肺炎疫情打擊各行業生計，但仍有行業「受惠」。

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新冠肺炎疫情期間，絕大部分零售行業銷貨價值下跌。2020 年 12 月與 2019 年同期比較，藥物及化妝品下跌 40.9% ; 珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物下跌 40.8% ；眼鏡店下跌 31.3% 。相反，超級市場貨品的銷貨價值上升 11.7% ; 其次為電器及其他未分類耐用消費品，銷貨價值上升 21.7% 。

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不過，疫情下市民在家用膳時間大增，因而帶動超級市場生意額，同時吸引不少企業進軍超市業。例如同屬恒地旗下的 Unicorn Stores（HK）Ltd.（前稱UNY）的新品牌日式生活雜貨店「谷辰GUU SAN」在去年 9 月在尖沙咀開業，主打日本直送的時令水果蔬菜、零食及生活用品等。

至於從事餐飲業務的富臨集團，亦加入超市產業。旗下「吉田食品超市」現時在各區已有 7 間分店，售賣凍肉、新鮮蔬果、零食及糧油食品等。

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Photo：unsplash、吉田食品超市