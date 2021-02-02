行政長官林鄭月娥會同行政會議決定凍結最低工資水平，維持每小時港幣 37.5 元，調整周期維持兩年一檢。本港自從 2010 年立法制定最低工資以來，今年是首次凍結最低工資水平。有商會認為，任何措施要在各階層取得平衡，暫時凍結最低工資是新冠肺炎疫情裏合適做法。

最低工資委員報告指出，經濟數據顯示本港經濟處於深度衰退，失業率高企，即便經濟回升亦難以短期內回復至過往水平，若調升最低工資或令更多低薪職位流失，遂大多數委員建議凍結工資水平。

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勞工及福利局長羅致光表示，上述方案政府認為仍可接受，往年最低工資的週整週期皆是兩年一檢，至於能否將周期縮短為一年一檢，羅致光直指兩年一檢已是時間緊逼，若要一年一檢，就只有利用方程式及指標，短期內以機械式做檢討，最低工資可能不增反減，平衡各方考慮後，遂決定維持兩年一檢。

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▲ 香港青年創業家總商會主席謝海發。

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香港青年創業家總商會主席謝海發說：「站在商會立場，現時大環境仍有大量不明朗因素，尤其新冠肺炎疫情反覆，未來就算經濟反彈，市道要如何恢復，要多長時間才能恢復仍未明朗，相信凍結最低工資會是短期內最合適做法，而調升則留待及後再作檢討。」

謝海發強調，明日受薪階層希望最低工資調升，但目前經營環境困難，尤其中小企：「任何措施要在各階層和營運成本取得平衡，新冠肺炎疫情裏大部分中小企都經營得水深火熱，再百上加斤反而會有發生倒閉潮、失業潮的憂慮，屆時工人飯碗反而更無保障。暫時凍結最低工資，應是疫情裏較合適的做法。

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