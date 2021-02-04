【企業科技】家居工作恩物　數碼資產管理平台助公司提升效率

新冠肺炎爆發，不少員工都需要在家工作（WFH），對媒體等行業來說，讓團隊更有高效使用公司的數碼資產，令公司營運得更順暢。有科技方案商推出數碼資產管理平台，解決有大量資料內容處理行業的痛點。

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為減低新冠肺炎疫情對業務的影響，不少企業均採取在家工作的模式輔以雲端科技方案，讓員工在家工作的同時亦可共享、儲存並保護企業資料數碼資產，故數碼資產管理（DAM）方案應運而生 。

數碼資產管理方案近年大行其道，由於它方便於高效、安全、可集中管理，透明度亦高，再加上香港的科技、金融配套條件優越，數碼資產管理行業近年崛起，虛擬銀行、持有虛擬保險牌照的保險商等亦有使用 DAM 方案，跟它們關連的專業服務亦開始出現。

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開發 DAM 平台的上奇科技，其業務發展經理駱渭強表示，其 WoodWing Assets 數碼資產管理方案，用戶可放權予共享者存取及編輯，平台亦能以智能標記的方式，幫助用戶快速尋找合適的數碼資產，簡化工作流程兼提高團隊效率的效果。他解釋：「數碼相機的圖片實已是數碼資產，對於公司來說，檔案繁多，用智能系統處理便能迅速搜尋、分享到相關的資訊給員工。」

上奇的 DAM 方案以雲端服務形式運作。駱渭強透露，客戶包括亞太及歐美地區，香港的客戶主要從事設計、傳統及新興媒體等行業。」

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資深副總經理暨香港區執行董事盧凱欣補充， WoodWing Assets 業務比去年同期增長 30%，原因相信是新冠肺炎疫情加快各行業開始以雲端方案解決各種難以預測的業務變化及困難，估計雲端科技的應用在未來會愈趨普及。

她舉例：「例如從事媒體行業的編輯，可能因為疫情滯留外地未能回到工作地點，公司為免影響出版而採用 DAM 方案，便可在網上遙控出版、規劃、設計、審批等製作過程，跟與在地的團隊同步工作。」

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