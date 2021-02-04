  • 18°C
香港時間 : 2021204日 (週四) 09:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【企業科技】家居工作恩物　數碼資產管理平台助公司提升效率

數碼轉型 09:08 2021/02/04

分享：

新冠肺炎爆發，不少員工都需要在家工作（WFH），對媒體等行業來說，讓團隊更有高效使用公司的數碼資產，令公司營運得更順暢。有科技方案商推出數碼資產管理平台，解決有大量資料內容處理行業的痛點。

月賣過千盒　兩港男疫市望重振香港糖果業（有片）見下頁

為減低新冠肺炎疫情對業務的影響，不少企業均採取在家工作的模式輔以雲端科技方案，讓員工在家工作的同時亦可共享、儲存並保護企業資料數碼資產，故數碼資產管理（DAM）方案應運而生 。

數碼資產管理方案近年大行其道，由於它方便於高效、安全、可集中管理，透明度亦高，再加上香港的科技、金融配套條件優越，數碼資產管理行業近年崛起，虛擬銀行、持有虛擬保險牌照的保險商等亦有使用 DAM 方案，跟它們關連的專業服務亦開始出現。

「指定區域」人流減生意差　紅磡火鍋店：禁堂食已夠慘・封區雪上加霜見下頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

開發 DAM 平台的上奇科技，其業務發展經理駱渭強表示，其 WoodWing Assets 數碼資產管理方案，用戶可放權予共享者存取及編輯，平台亦能以智能標記的方式，幫助用戶快速尋找合適的數碼資產，簡化工作流程兼提高團隊效率的效果。他解釋：「數碼相機的圖片實已是數碼資產，對於公司來說，檔案繁多，用智能系統處理便能迅速搜尋、分享到相關的資訊給員工。」

上奇的 DAM 方案以雲端服務形式運作。駱渭強透露，客戶包括亞太及歐美地區，香港的客戶主要從事設計、傳統及新興媒體等行業。」

支援混合雲服務　調查：逾9成企業認同網絡自動化見下頁

資深副總經理暨香港區執行董事盧凱欣補充， WoodWing Assets 業務比去年同期增長 30%，原因相信是新冠肺炎疫情加快各行業開始以雲端方案解決各種難以預測的業務變化及困難，估計雲端科技的應用在未來會愈趨普及。

她舉例：「例如從事媒體行業的編輯，可能因為疫情滯留外地未能回到工作地點，公司為免影響出版而採用 DAM 方案，便可在網上遙控出版、規劃、設計、審批等製作過程，跟與在地的團隊同步工作。」

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 陳文政

相關文章

【突擊封區】四區封區零確診　尖沙咀商戶：似「做Show」解決不到問題根源
2021/02/02
【突擊封區】四區封區零確診　尖沙咀商戶：似「做Show」解決不到問題根源
【防疫措施】晚市禁堂食・二人限聚令農曆新年前不會放寬　政府：料過年後再檢視
2021/02/01
【防疫措施】晚市禁堂食・二人限聚令農曆新年前不會放寬　政府：料過年後再檢視
數碼轉型 市場拓展 創新科技及應用 疫情 雲端 在家工作 新冠肺炎疫情 設計 香港

下一篇文章

【SME學堂‌】‌買波鞋似睇科幻電影？Nike柏林店互動展示牆加強零售體驗（多圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】花市取消又重開・工展會延期・美食嘉年華網上搞　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】花市取消又重開・工展會延期・美食嘉年華網上搞　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣