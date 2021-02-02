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【數碼轉型?】亞視大埔廠房變虛擬幣礦機推銷場？宣稱與逾 20 家內地公司合作

行內熱話 15:02 2021/02/02

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亞洲電視於 2015 年不獲續牌，在 2016 年 4 結束香港本地的免費地面電視廣播頻道。及至  2018 年改由廣東惠州政協、內地商人鄧俊杰入主，轉型為數碼媒體。有報道指，一家名為瑞鑫礦場的平台，去年底開始在亞視位於大埔工業村的廠房舉辦多次招商活動，向參觀者推銷與虛擬貨幣 Filecoin 有關的挖礦服務，並宣稱與逾 20 家內地公司合作項目。 
                                
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據亞視 App「區塊鏈」專欄去年 11 月 28 日報道，由「中國榮勝集團」持有的瑞鑫，當天在亞視廠房舉辦全球啟動大會，約有百人出席，鄧俊杰以榮勝「董事局主席」身分發表開場演講。

報道指，銷售人員稱瑞鑫與亞視合作，主持人說「亞洲電視已轉型為亞洲區最大礦場」，並介紹鄧俊杰為瑞鑫聯合創辦人，又推銷礦機，稱日後挖取 Filecoin 後可轉售回本以至獲利，半年可回本。

上月亞視廠房其中一次招商考察活動，瑞鑫即場推銷挖礦機服務，並宣稱與逾 20 家內地公司合作項目。至今有 5 家公司否認與瑞鑫合作，有公司更表明會保留追究權。亞洲電視客戶服務部表示，公司有關部門會跟進了解。另外，負責管理大埔工業邨的香港科技園公司表示，正就此事進行調查。

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撰文 : 張文啟

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