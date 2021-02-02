【附購買連結】潮色拜年! Protector Daily COLOR 賀年系列 三色喜慶口罩搶攻

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Protector 表示，推出 Protector Daily「COLOR」賀年系列。
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廠方指，為針對農曆新年，Protector Daily「COLOR」賀年系列提供 CHILLI(炭焦紅)、BEAM(橙粉紅)、ANKO(豆沙紫) 三款顏色，適合配襯買家的新年穿搭。當然心水清的用戶，也發現這「賀年系列」不是新款，只是廠方把擁有較喜慶顏色的口罩，推廣為賀年系列。此口罩為 Level 3 水平，尺寸如下:
CHILLI 中碼 (16.5 x 9.5CM)及大碼(17.5 x 9.5CM)
BEAM 中碼 (16.5 x 9.5CM)
ANKO 中碼 (16.5 x 9.5CM)
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Protector 口罩規格
BFE >99%
PFE >99%
VFE>99%
ASTM Level 3
30 個一盒獨立包裝
售價:$120
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟