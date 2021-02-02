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【突擊封區】四區封區零確診　尖沙咀商戶：似「做Show」解決不到問題根源

業界頭條 13:28 2021/02/02

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新冠肺炎肆虐，政府昨晚（2 月 1 日） 在油麻地、尖沙咀、元朗及九龍城突擊封區；4 個「受限區域」強制檢測行動已於清晨完成，最終無人確診。有當區商戶直言，政府像是做表演多過幫市民。政府宣布共檢測 1,703 人， 無人確診。

位於尖沙咀受限區域鄰街的服裝店「Chill Shop」，負責人詹漢光稱封區非常突然。他說：「我也是看電視才知道隔離封區，本身附近的人流已經非常少，之前街道有 3 個行人路過，封完後只餘下 1 個人，好誇張。」

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服裝店「Chill Shop」位於尖沙咀受限區域鄰街。

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詹漢光表示，自從晚市禁堂食令生效後，尖沙咀經營環境惡劣，近一半食肆寧願休業「止蝕」，超過 1,000 平方呎的舖位基本上都會關門節省水電等開支，自家服裝店的人流亦變得非常少，有時全日僅有兩三位客人。

「封區」進一步打擊生意，詹漢光坦言對特區政府的防疫措施開始麻木。他說：「今日我樓下（封區），明天可能就是你門前。我不明白封區強檢有何意義，檢測到有確診者又怎樣呢？是不是就解決到疫情？市民能做的事都做了，是政府做得不夠，直到現在都解決不到問題的根源。」

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詹漢光直斥封區擾民，市民受罪，尤其經濟變差，不少市民面對失業、結業問題，狀況持續下去簡直如同精神虐待。

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撰文 : 陳文政

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