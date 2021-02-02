Simply Mask 春天派對系列口罩 售$99/50個

下一篇文章
【附購買連結】三文魚劈價! 日本製 Medicom Comfort+ 成人口罩 減價售 $139/50個
好久沒有推出新口罩的香港口罩廠 Simply Mask，終於推出新口罩。
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】
今次 Simply Mask 針對春天，推出兩款新顏色成人口罩。今次推出的是干枯玫瑰 Dried Rosa和霧霾藍 Blue Brume 顏色。口罩規格仍是 Level 2，一盒 50 個售 $99。
【其他內容】 99% 過濾! 日本製 Unicharm 超立體口罩 售$135/50個
口罩購買連結<<<
【其他內容】【一盒齊 5 款】V3D 新年 Lv3 口罩 7-11 便利店售 $20/10個
【其他內容】唔駛 $2 個! 韓國製造 QSYS KF94 四層立體口罩 售$98/50個
購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟