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Simply Mask 春天派對系列口罩 售$99/50個

行內熱話 02:29 2021/02/02

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好久沒有推出新口罩的香港口罩廠 Simply Mask，終於推出新口罩。
                                
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

今次 Simply Mask 針對春天，推出兩款新顏色成人口罩。今次推出的是干枯玫瑰 Dried Rosa和霧霾藍 Blue Brume 顏色。口罩規格仍是 Level 2，一盒 50 個售 $99。

【其他內容】 99% 過濾! 日本製 Unicharm 超立體口罩 售$135/50個
 

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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