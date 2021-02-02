【附購買連結】三文魚劈價! 日本製 Medicom Comfort+ 成人口罩 減價售 $139/50個

Ozone Store 表示，正發售日本製 Medicom Comfort+ 成人口罩。



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日本製的 Medicom 「三文魚」一直多捧場客，通常一返貨就引來不少人購買。今次店方更以 $139 一盒特價發售日本製 Medicom Comfort+ 成人口罩，算是十分抵買。

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Medicom Comfort+口罩規格



日本製

Medicom 高防護 防敏 透氣

符合歐洲 EN14683:2014 Type II 標準，有效阻隔細菌及微粒

每盒50枚

口罩尺碼: 175*89mm

售價:$139



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。