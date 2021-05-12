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【附購買連結】三文魚劈價! 日本製 Medicom Comfort+ 成人口罩 減價售 $119/50個

行內熱話 16:40 2021/05/12

分享：

Ozone Store 表示，正提供日本製 Medicom Comfort+ 成人口罩預售。
                               
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

日本製的 Medicom 「三文魚」一直多捧場客，通常一返貨就引來不少人購買。今次 Medicom Comfort+ 再有預售，並以 $119 一盒特價發售日本製 Medicom Comfort+ 成人口罩，算是十分抵買。

    點擊圖片放大
    +3
    +2


【其他內容】  【附購買方法】韓國製造! SNOOPY KF-AD 口罩售 $59/50個 有成人和中童款

Medicom Comfort+口罩規格

日本製

Medicom 高防護 防敏 透氣 

符合歐洲 EN14683:2014 Type II 標準，有效阻隔細菌及微粒

每盒50枚

口罩尺碼: 175*89mm

售價:$119
 
口罩購買連結<<<

(出貨期為14-18天)

【其他內容】  【有優質正印】香港製造! AiCare Level 2 口罩售 $19/30個

【其他內容】 【口罩市況】要錢唔要貨! Reynard Level 2 口罩 澳洲政府都有用 現貨售 $5/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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