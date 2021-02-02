印尼製造 Diapro 醫院級別口罩 售 $20/50 個

hktvmall 上正發售印尼 Diapro 口罩。



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印尼製造的 Diapro 口罩在疫情初期十分搶手，此口罩最近在 hktvmall 減價至 $20 一盒發售，一盒口罩有 50 個。



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Diapro 口罩規格



每盒50個（非獨立包裝）

3層無紡不織布構造

可阻病毒達99％

貼身設計幫助更安全地遮蓋臉部輪廓，使呼吸更加自由和舒適

售價:$20盒



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。