【管理Tips】職場多個朋友永遠著數？三招說服對方又不會得罪人

有人說職場是「江湖」，一旦未妥善或小心處理人事關係形成利益衝突，同事之間多了一個「敵人」，不論同事及企業客戶；尤其，上司主管決定未能迎合所有人時，以下 3 個方法可改變，站在對立面的人改變心意轉向支持你。

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（1）論點說服對方。其實論點是議論的核心，當強而有力的論點，配合合適表達方式，清楚表達自己觀點反駁對方意見，使他們重新評估。事實上，反對你觀點的人可能出自客觀因素，並非受情緒影響下「以理服人」這方法才有效。

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（2）打感情牌。經過時間累積、慢慢了解，跟他們建立良好關係，理解他們觀點，並回想自己犯了甚麼事冒犯別人。不過，真誠待人始終是關鍵，真正理解你，繼而理解你觀點。當消除雙方隔閡成為你的「擁躉」，也不代表可依賴關係，使以後決策會盲目附和你，始於清楚表達自己觀點最重要。

（3）值得同事出面拆解。站於對立面的人對你觀感已是根心蒂固，不能一下子改變，不妨請合適而不同部門同事出面，比較客觀和有說服力分析得失，此舉有助放下對你的成見。

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