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【加速整合】八達通考慮參與內地「一卡通」計劃 拉近深圳和香港距離

大灣商機 00:03 2021/02/02

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大灣區其中一個概念，就是構建「一小時生活圈」。港鐵董事局主席歐陽伯權引述八達通公司表示，八達通有興趣參與內地的跨城市交通卡「一卡通」計劃。
                              
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歐陽伯權表示，隨著港珠澳大橋落成、高鐵和蓮塘口岸開通，大灣區基建設施健全，港鐵進行了多項工作，盡量拉近深圳和香港的距離，促進兩地人流，並推出流動應用程式，提供更多出行訊息予乘客，除了最近推出了二維碼付費搭車，八達通公司亦有興趣參與內地的跨城市交通卡「一卡通」計劃。

WeLab Bank 董事局主席陳家強表示，若需要讓數碼人民幣跨境普及使用，需要支付工具讓用家更容易使用人民幣、讓用家容易地處理投資和保險產品，這方面有很大的商機。他指目前金融機構監管成本高昂，若香港能夠採用監管科技，減省成本以及增加效率，可以令香港成為先行者，不過監管科技的採用，需要政府和監管機構推動。

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撰文 : 張文啟

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