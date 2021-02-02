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【疫市直擊】過年留家・禁堂食年貨滯銷　商戶自辦市集聯乘產品抗疫

業界頭條 09:10 2021/02/02

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新冠肺炎肆虐至今逾 1 年，零售市道大受打擊，政府開設年宵市場又「彈出彈入」，商戶無所適從。有參與年宵商戶決定自救，聯同其他公司在 D2 Place、天水圍新北江商場搞市集，並推出聯乘產品互相宣傳、增加曝光，在疫情裏拍住上。

花市取消又復辦・工展會延期・美食嘉年華網上搞　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）見下頁

「夠薑媒體」去年亦有參加年宵，售賣文具、包裝飲品等「乾貨」。宣傳經理 Kelly Poon  坦言，受新冠肺炎疫情影響，今年年宵市集營業額跌幅超過一半：「一來人流少、經濟亦差，大家消費意欲低。二來疫情改變港人拜年習慣，今年大家可能都傾向不拜年，對禮物需求自然減少。例如去年利是封非常受歡迎，有不少客人都是十包八包買；現在沒機會用，客人可能就只買一兩包收藏留念。」

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疫情下保健飲品大流行　中藥舖攻短租快閃店華麗轉身（有片）見下頁

年宵市道雖不樂觀，但 Kelly 表示近期市道開始稍有好轉。她說：「現在開始都有一些地舖會租年宵檔，因為就算他們本身有實體店也好，人流也因為禁堂食令而變差，所以更要想辦法增加曝光率。我們聯同香港設計師推出了數款閃卡系列，之前亦有跟餐廳合作，客人在扭卡時有機會扭到合作餐廳的優惠卷，希望可以做到引流，大家一齊渡過疫情難關。」

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撰文 : 陳文政

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