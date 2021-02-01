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【突擊封區】荃灣綠楊新邨 R座強制檢測　鄰近食肆：歡迎政府檢測生意就「隨遇而安」

業界頭條 19:10 2021/02/01

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第四波新冠肺炎疫情反覆，多棟大廈納入強制檢測公告的大廈，其一綠楊新邨 R 座，政府派員今日 7 時起查核住客的檢測證明。至於鄰近商場酒樓則認為，若然政府要封區「指定檢測」對生意影響不大。

位於綠楊坊的蓮香棧，經理胡先生表示，現時每位進場客人須探熱及帶口罩，加緊防疫做足衛生，加上只做茶市和外賣生意人手少，影響波幅不大。若有需要歡迎政府檢測，整個檢測過程僅數小時、相對快。他說：「現以『既來之，則安之」』的心態繼續營運，見步行步。」

胡先生又指：「政府限聚令、晚市禁堂食令，堂食生意下跌近 5 成，外賣生意尚算平均，臨近新年部分盆菜售罄反應不俗。」

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【突發圍封】北角東發大廈餐廳違強檢令各人罰五千 老闆喊冤：職員整晚未獲安排檢疫指示見下頁

今日（ 1 月 2 日）衞生防護中心總監林文健聯同港大微生物學系講座教授袁國勇到場視察，袁國勇建議R座18樓以上04及05室的居民撤離。

政府表示在綠楊新邨R座進行的行動中，檢查超過240名居民的檢測報告；嘉湖山莊麗湖居9座的行動中，檢查超過400名居民的檢測報告，所有居民均遵從強制檢測令並於指明期間內接受檢測。

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撰文 : 鍾采餘

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