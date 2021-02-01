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【防疫措施】晚市禁堂食・二人限聚令農曆新年前不會放寬　政府：料過年後再檢視

行內熱話 16:12 2021/02/01

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香港新冠肺炎疫情反覆，政務司司長張建宗出席記者會時指，在農曆新年假期前，不會放寬社交距離措施，並延長至年初六、即 2 月 17 日（星期三）。不過，他有信心未來兩周更進取壓制疫情，在新年後商戶可恢復營業、學校恢復面授課程。

水貨客消失藥房點算？上水龍豐轉賣年花搶「年宵」生意見下頁

張建宗表示，本港新冠肺炎疫情仍然嚴峻，尤其是部分舊區和地盤。他又指，由即日起，如工作場所出現兩宗確診，即時納入強制檢測。

現時在佐敦、深水埗、油麻地旺角及紅磡 4 個指定區域，有空間進一步降低大廈強制檢測的門檻，未來全港若有大廈出現 1 宗或以上不明源頭個案或污水檢測呈陽性，有可能要求該大廈內所有居民進行強制檢測。張建宗預告，未來 10 日，政府會加大力度針對個案較多、樓宇質素較低等地區進行檢測行動或發出強制檢測宣告，直至年廿九（2 月 10 日）。

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黃大仙祠年三十晚頭炷香今年將不會開放予公眾參與，是 99 年來首次。

年宵市場「重開」攤檔減半 網上花店：政策混亂過年部署全打亂見下頁

至於限聚令、禁晚市堂食等社交距離措施，會延長至 2 月 17 日（星期三），而本周四（2 月 4 日）起將會重開部分戶外運動場。

此外，受新冠肺炎疫情影響，嗇色園今日公布黃大仙祠年三十晚（2 月 11 日）頭炷香今年將不會開放予公眾參與，是 99 年來首次。嗇色園屆時會在社交專頁直播祈福儀式，臨近子夜上香的情況，會在電視和社交平台直播。

灣仔玩具街如常賣年貨 商販：疫情影響生意只有等運到見下頁

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撰文 : 廖淑瑩

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