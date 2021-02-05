員工辭職竟然可以得公司獎金？電子商貿平台亞馬遜（Amazon） 有一套獨特管理術，每名年資滿 1 年的員工，當提出辭職後，可獲得最多 5,000 美元（約38,762 港元）獎金，但接受這筆錢的人以後將不能回到 Amazon 工作。

Amazon 會為工作滿 1 年的員工提供 2,000 美元（約 15,505 港元） 的「離職獎金」，其後會隨著年資每 1 年增加 1,000 美元，最高為 5,000 美元（約38,762 港元） 。

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▲ Amazon 會為工作滿 1 年員工提供 2,000 美元「離職獎金」，最高可獲5,000美元。

這項「Pay to Quit」計劃最初是由亞馬遜在 2009 年收購的網上鞋履零售商 Zappos 創立。該公司曾聲稱，其實並不希望員工接受這個計劃，參加這項計劃的員工亦不多。

有研究指出，鼓勵員工辭職其實可以提高員工投入工作的程度，長遠來說更具成本效益。如果員工選擇不領取離職獎金，代表要對工作和公司負責任，形成一種「心理契約」。拒絕離職的員工等於在心理上簽約並重新向公司承諾，最終提高他們的工作效率。

研究又指，即使這可能會令企業花費更多資源重新僱用和培訓新員工，但亞馬遜能夠以合適的員工填補職位，長遠對公司來說是值得的。

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