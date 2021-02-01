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【疫市營商】開業230年疫情生意跌剩2成　《男人之苦》名場景日本「川甚」結業（多圖）

業界頭條 09:01 2021/02/01

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日本又一老店結業！開業 230 年的料理店「川甚」，因新冠肺炎疫情影響令遊客大減，店舖生意只剩 2 成。東主尋求融資也無法改善經營環境，最終被迫結業。

日本薩利亞純利大跌8成 社長批評政府只幫中小企 （多圖）見下頁

創立於 1790 年的「川甚」，位於東京葛飾區，以魚類料理聞名。店舖曾是渥美清主演的日本電影《男人之苦》（男はつらいよ）的拍攝地點之一，它亦曾經出現在日本文學家夏目漱石的小說中。「川甚」一直吸引不少遊客慕名而來，但受新冠肺炎疫情影響，前來觀光的遊客大減，令「川甚」一直依賴的團體客幾乎完全消失，去年底營業額只有正常的兩成。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

    點擊圖片放大
    +4
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機場零售餐飲全面失陷 訪日本遊客大減87％創1964年最大跌幅見下頁

新冠肺炎疫情嚴重打擊日本餐飲業，據東京商工調查公司統計，2020 年日本負債額在 1,000 萬日圓（約港幣 74.1 萬元）以上的食肆較 2019 年增加 5.3%，共有 842 間，創歷年新高，比 2011 年東日本大地震時的 800 間還要多。

以餐飲類別劃分，拉麵店和燒肉店等專門料理店成破產「重災區」，達 201 間。其次為居酒屋，有 174 間破產。

從不加價・平均排3小時入座 壽司郎2招疫市搶150億生意見下頁

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Photo：shibamata.net、和婚スタイル、Darjeeling Days、ホットペッパーグルメ、松竹株式会社、kawajin.com

撰文 : 廖淑瑩

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