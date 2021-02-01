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【名人效應】靠名氣一定賺？「碧咸嫂」個人時尚品牌疫下蝕近1億（多圖）

商管策略 17:09 2021/02/01

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名人創立個人品牌借名氣「搵真銀」已成為常態。他們憑著自身的名氣，已經可以增加品牌的知名度，其中創立個人時尚品牌已 12 年的「碧咸嫂」Victoria Beckham，其同名品牌營業額增加 7%，但「埋單」仍要虧損 1,660 萬英鎊（約港幣 1 億元）。

Gucci・Longchamp 掀卡通聯名風 借「懷舊行銷」打中國年輕消費市場？（多圖）見下頁

碧咸（David Beckham）夫婦日前發布各自旗下公司 2019 財年的業績，其中「碧咸嫂」創辦的同名時尚品牌 Victoria Beckham 銷售收入錄得 3,830萬英鎊，按年上升 7%，但虧損也由 2018 財年的 1,250 萬英鎊擴大至 2019 財年的 1,660 萬英鎊。相反，碧咸的公司則錄得盈利，收入為 900 萬英鎊，較 2018 財年的 1,150 萬英鎊下跌。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

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領導人「加持」羽絨壞事？安踏體育多品牌策略反令自家品牌銷售額跌見下頁

Victoria Beckham 首席總監 Marie Leblanc 表示，公司 2019 年進行一系列改革，包括精簡流程和減少支出，有望提升 2020 年的利潤。「碧咸嫂」本人是為品牌引流的關鍵，她在多個社交平台上總共擁有 5,000 萬粉絲。業績顯示，Victoria Beckham 品牌官網 10% 的點擊率和品牌 15% 的銷售額，都是來自「碧咸嫂」在社交媒體上的流量轉化而來。

Uniqlo・抖音出支付App撈過界？電子支付成零售品牌「吸金」戰場見下頁

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Photo：Artpartner、Racked、Insider、Victoria Beckham Beauty

撰文 : 廖淑瑩

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