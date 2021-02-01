【勞工權益】WFH反而超時工作？歐盟擬立法禁止企業在非辦公時間內聯絡員工

隨著即時通訊軟件成為職場上的溝通工具，上司在辦公時間外聯絡員工也成為經常討論的議題。最近歐盟提出新建議，擬禁止企業在非辦公時間內聯絡員工，讓員工擁有在非辦公時間及假日避免工作的合法權利。

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據歐洲議會就業和社會事務委員會最近發表的的報告指出，在 20 年前除非在緊急情況下，否則企業在辦公時間外聯絡員工的情況非常罕見。但隨著時代改變，有企業即使在周末及假日都會以電郵或即時通訊軟件方式聯絡員工，在某些國家甚至已變成常態。此外，在新冠肺炎疫情下，不少人需要遙距或在家工作（WFH），這個情況導致工作和私人生活的界線變得模糊。

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▲ 歐盟提出新建議，擬禁止企業在非辦公時間內聯絡員工

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報告又提到，遙距或在家工作的員工，他們超時工作的情況比在辦公室工作的人多 2 倍，超過歐盟的工時上限指引。委員會認為各國應立法禁止企業在辦公時間外聯絡員工，確保員工在私人時間享有不工作的權利。

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Photo：unsplash、Cody Glenn@RISE