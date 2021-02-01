【疫市營商】味千拉麵中國去年或蝕逾 1.3 億　日本連鎖拉麵始祖隨時沒落？

新冠肺炎疫情打擊餐飲業，其中在中國有 769 間分店的日本味千拉麵，預計 2020 年公司將錄得淨虧損約為 6,000 萬至 1.1 億元人民幣（約港幣 1.32 億元）。中國餐飲業向來競爭激烈，加上近年有不少日本拉麵品牌進軍中國，「連鎖拉麵始祖」的味千拉麵如何在疫市下生存？

同行倒閉潮也不怕！日本拉麵店兩「普通」招生意疫市倒升【見下頁】

為了提升業績及增加競爭力，味千拉麵在 2019 年起 升級門市設計，推出多款門店風格，如味千拉麵旗艦店、IP主題店和標準店 3 種店型。目前品牌新增的「味千拉麵製造所」是主打簡約路線的店舖， 味千拉麵亦 有主打日式風情的「三代目」概念店，品牌早前亦在上海開設以日本卡通人物「熊本熊」為主的主題拉麵店。

營銷方式，味千拉麵平均每季會推出 3 至 5 款新產品。此外，品牌亦加強節日營銷，曾舉辦「生日免費吃拉麵」的活動。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度【見下頁】

▲ 品牌早前在上海開設以日本卡通人物「熊本熊」為主的主題拉麵店。

賣「街坊嘢」隨時賺更多？富臨涉足超市界極速開分店（多圖）【見下頁】

日本味千拉麵 創立於 1968 年，在 1996 年被香港商人潘慰引入香港及內地市場，並先後取得該品牌在香港、澳門及內地的永久經營權。品牌在高峰時期，在內地擁有 799 間分店，但在新冠肺炎疫情下不少分店需要關閉，如今 門市店舖總數為 769 間。

日本招牌不再「馨香」？本土・南韓品牌雄據中國服飾美妝市場【見下頁】

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：味千拉麵