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【疫市營商】味千拉麵中國去年或蝕逾 1.3 億　日本連鎖拉麵始祖隨時沒落？

商管策略 13:08 2021/02/01

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新冠肺炎疫情打擊餐飲業，其中在中國有 769 間分店的日本味千拉麵，預計 2020 年公司將錄得淨虧損約為 6,000 萬至 1.1 億元人民幣（約港幣 1.32 億元）。中國餐飲業向來競爭激烈，加上近年有不少日本拉麵品牌進軍中國，「連鎖拉麵始祖」的味千拉麵如何在疫市下生存？

同行倒閉潮也不怕！日本拉麵店兩「普通」招生意疫市倒升見下頁

為了提升業績及增加競爭力，味千拉麵在 2019 年起升級門市設計，推出多款門店風格，如味千拉麵旗艦店、IP主題店和標準店 3 種店型。目前品牌新增的「味千拉麵製造所」是主打簡約路線的店舖，味千拉麵亦有主打日式風情的「三代目」概念店，品牌早前亦在上海開設以日本卡通人物「熊本熊」為主的主題拉麵店。

營銷方式，味千拉麵平均每季會推出 3 至 5 款新產品。此外，品牌亦加強節日營銷，曾舉辦「生日免費吃拉麵」的活動。

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品牌早前在上海開設以日本卡通人物「熊本熊」為主的主題拉麵店。

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日本味千拉麵創立於 1968 年，在 1996 年被香港商人潘慰引入香港及內地市場，並先後取得該品牌在香港、澳門及內地的永久經營權。品牌在高峰時期，在內地擁有 799 間分店，但在新冠肺炎疫情下不少分店需要關閉，如今門市店舖總數為 769 間。

日本招牌不再「馨香」？本土・南韓品牌雄據中國服飾美妝市場見下頁

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Photo：味千拉麵

撰文 : 廖淑瑩

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