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【藝術 x 口罩】街頭塗鴉大師 Cyril KONGO 聯乘 masklab 推 KF口罩 三款獨特設計售 $88 盒

行內熱話 03:08 2021/02/01

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香港口罩廠 masklab 表示，正在發售塗鴉 KF 韓式立體口罩。
                             
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新
 
masklab 今次跟著名法國塗鴉藝術家 Cyril KONGO 合作推出 3 款獨特塗鴉設計的 KF 2.0 韓式立體口罩。Cyril KONGO 是一位塗鴉開拓者，他懂得如何通過當代和前衛的觀點來打破守則並創造新事物，是近 20年 內，最具有有影響力的塗鴉畫家之一。他幫過時尚界最負盛名的幾個品牌設計產品：當中包括: Hermès、Chanel、Richard Mille等等，此外，他還與手工藝奢侈品牌合作，如La Cornue、Pierre Herme、Atelier Victor和Daum 等等。今次廠方推出的三款設計為：

COCO LOVE：在法國巴黎 Quai Voltaire 的 Karl Lagerfeld Atelier 創作的藝術品，靈感來自於 Chanel Metiers d'Art 的項目設計

VOYAGER：由於新冠肺炎疫情導致封城，在無法出外走動的情況下的創作，Cyril KONGO在一系列的塗鴉上繪製了他想念的城市們（例如香港）

PARADIS：靈感來自於因氣候變化而消失的島嶼，此作品向這些美麗島嶼致敬。

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masklab 口罩規格

-達到ASTM F2100 Level 3（美國最高標準）

- PFE>99.9%, BFE 99.9%

- 歐盟防護面罩標準EN 149 FFP2認證

- 極度透氣防護面罩

- 液體阻擋 160mmHg

- 無毒無偶氮顏料染色

- 190mm x 85mm，獨立包裝

- 香港製造，ISO認證Class 7無塵室

- 一盒十片口罩

售價:$88

口罩購買連結<<<

【其他內容】【一盒齊 5 款】V3D 新年 Lv3 口罩 7-11 便利店售 $20/10個 

【其他內容】唔駛 $2 個! 韓國製造 QSYS  KF94 四層立體口罩 售$98/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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