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【一盒齊三款】超靚設計! 日本 J&C 和風新春開運口罩 獨立包裝售 $48/30 個

行內熱話 02:47 2021/02/01

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JHC 日本城表示，正發售新春限定的 J&C 和風新春開運口罩。
                            
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

店方指，正發售日本品牌 J&C 和風新春の開運口罩。此口罩採用和風設計，一盒已提供三個款式，包括:日系花、櫻花盛開和璀璨花鑲。開運口罩一盒有 30 片，成人尺寸，全獨立包裝，售價為 $48。口罩使用 BFE、PFE、VFE > 99% 的過濾材質製造，中國製造。 

【其他內容】 99% 過濾! 日本製 Unicharm 超立體口罩 售$135/50個
 

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【其他內容】【一盒齊 5 款】V3D 新年 Lv3 口罩 7-11 便利店售 $20/10個 

【其他內容】唔駛 $2 個! 韓國製造 QSYS  KF94 四層立體口罩 售$98/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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