【那些年回憶】HK-M 80 90 後 MK 系列口罩 即將發售

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馬仔 Maggiemarket x H-PLUS Lv3 圖案口罩 牛仔款可愛登場
香港口罩廠 HK-M 指即將發售 80 90 後 MK 系列口罩。
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針對八、九十後年青用戶，HK-M 即將推出採用當年最潮用語和圖案設計而成的花式口罩。但暫時廠方尚未公布發售日期和售價等資料。
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟