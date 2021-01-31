馬仔 Maggiemarket x H-PLUS Lv3 圖案口罩 牛仔款可愛登場

香港口罩廠 H-PLUS 表示，即時發售馬仔 Maggiemarket x H-PLUS 圖案口罩。



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港產馬仔口罩是在市場上首次現身，一眾粉絲必搶! 口罩採用低調型格的牛仔款式，再加上馬仔圖案，大方可愛。口罩是採用 Level 3 規格，一盒 30 個售 $118。

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H Plus 口罩規格

100%香港製造

達ASTM Level 3

不含偶氮染料、致癌物及螢光劑等有害物質

細菌過濾效率 (BFE) > 99%

微粒過濾效率 (PFE) > 99%

病毒過濾效率 (VFE) > 99%

尺寸：175mm x 95mm(±3mm)



每盒三十個全獨立包裝

售價 $118

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2 月 8 日起發貨

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。