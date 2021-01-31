馬仔 Maggiemarket x H-PLUS Lv3 圖案口罩 牛仔款可愛登場

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【出位港風設計】 HKMB 古惑仔口罩 半價售 $68/30個 全獨立包裝
香港口罩廠 H-PLUS 表示，即時發售馬仔 Maggiemarket x H-PLUS 圖案口罩。
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】
港產馬仔口罩是在市場上首次現身，一眾粉絲必搶! 口罩採用低調型格的牛仔款式，再加上馬仔圖案，大方可愛。口罩是採用 Level 3 規格，一盒 30 個售 $118。
【其他內容】唔駛 $2 個! 韓國製造 QSYS KF94 四層立體口罩 售$98/50個
H Plus 口罩規格
100%香港製造
達ASTM Level 3
不含偶氮染料、致癌物及螢光劑等有害物質
細菌過濾效率 (BFE) > 99%
微粒過濾效率 (PFE) > 99%
病毒過濾效率 (VFE) > 99%
尺寸：175mm x 95mm(±3mm)
每盒三十個全獨立包裝
售價 $118
口罩購買連結<<<
2 月 8 日起發貨
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟