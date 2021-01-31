  • 17°C
香港時間 : 2021131日 (日) 02:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

馬仔 Maggiemarket x H-PLUS Lv3 圖案口罩 牛仔款可愛登場

行內熱話 02:40 2021/01/31

分享：

香港口罩廠  H-PLUS 表示，即時發售馬仔 Maggiemarket x H-PLUS 圖案口罩。
                              
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

港產馬仔口罩是在市場上首次現身，一眾粉絲必搶! 口罩採用低調型格的牛仔款式，再加上馬仔圖案，大方可愛。口罩是採用 Level 3 規格，一盒 30 個售 $118。

【其他內容】唔駛 $2 個! 韓國製造 QSYS  KF94 四層立體口罩 售$98/50個

H Plus 口罩規格

100%香港製造

達ASTM Level 3

不含偶氮染料、致癌物及螢光劑等有害物質

細菌過濾效率 (BFE) > 99%

微粒過濾效率 (PFE) > 99%

病毒過濾效率 (VFE) > 99%

尺寸：175mm x 95mm(±3mm)

每盒三十個全獨立包裝

售價 $118

口罩購買連結<<<

2 月 8 日起發貨

【其他內容】 【一盒有兩款】可愛人物齊集! Sanrio x Good mask 新年限量版 GMN 99 口罩 獨立包裝售$98盒

【其他內容】 專業之選! 美國 HALYARD 外科醫用 Level 3 口罩 最平 $100/50 個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

相關文章

【特價再有折!】Vannex Mask 新春優惠 口罩全面 8 折
2021/01/30
【特價再有折!】Vannex Mask 新春優惠 口罩全面 8 折
【一盒齊 5 款】V3D 新年Lv3口罩 7-11 便利店售 $20/10個
今日
【一盒齊 5 款】V3D 新年Lv3口罩 7-11 便利店售 $20/10個
【出位港風設計】 HKMB 古惑仔口罩 半價售 $68/30個 全獨立包裝
今日
【出位港風設計】 HKMB 古惑仔口罩 半價售 $68/30個 全獨立包裝
著數優惠 口罩 香港

下一篇文章

【出位港風設計】 HKMB 古惑仔口罩 半價售 $68/30個 全獨立包裝
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】花市取消又重開・工展會延期・美食嘉年華網上搞　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】花市取消又重開・工展會延期・美食嘉年華網上搞　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣