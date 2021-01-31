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【出位港風設計】 HKMB 古惑仔口罩 半價售 $68/30個 全獨立包裝

行內熱話 02:31 2021/01/31

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香港口罩廠 HKMB 表示，正發售香港漫畫古惑仔口罩。
                             
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

HKMB 繼玉王朝合作推出漫畫口罩後，又跟 《古惑仔 Teddyboy》合作推出新一款漫畫口罩。口罩包括印上「仁義智勇」四大主角以及趙山河(山雞)的口罩。口罩原價 $128，現以接近半價 $68 盒發售。口罩款式包括：

(仁)立花正仁

(義)大飛

(智)陳浩南

(勇）太子

(山雞) 趙山河

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    +4


【其他內容】唔駛 $2 個! 韓國製造 QSYS  KF94 四層立體口罩 售$98/50個

HKMB 口罩規格

PFE> 99％

BFE> 99％

VFE> 99％

17.5 x 9.5厘米尺寸

不織布及熔噴佈三層構造

30 個一盒獨立包裝

全香港製造

售價:$68 

口罩購買連結<<<

【其他內容】 【一盒有兩款】可愛人物齊集! Sanrio x Good mask 新年限量版 GMN 99 口罩 獨立包裝售$98盒

【其他內容】 專業之選! 美國 HALYARD 外科醫用 Level 3 口罩 最平 $100/50 個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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