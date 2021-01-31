【出位港風設計】 HKMB 古惑仔口罩 半價售 $68/30個 全獨立包裝

香港口罩廠 HKMB 表示，正發售香港漫畫古惑仔口罩。



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HKMB 繼玉王朝合作推出漫畫口罩後，又跟 《古惑仔 Teddyboy》合作推出新一款漫畫口罩。口罩包括印上「仁義智勇」四大主角以及趙山河(山雞)的口罩。口罩原價 $128，現以接近半價 $68 盒發售。口罩款式包括：

(仁)立花正仁

(義)大飛

(智)陳浩南

(勇）太子

(山雞) 趙山河

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HKMB 口罩規格

PFE> 99％

BFE> 99％

VFE> 99％

17.5 x 9.5厘米尺寸

不織布及熔噴佈三層構造



30 個一盒獨立包裝

全香港製造

售價:$68

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。