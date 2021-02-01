【一盒齊 5 款】V3D 新年 Lv3 口罩 7-11 便利店售 $20/10個

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【出位港風設計】 HKMB 古惑仔口罩 半價售 $68/30個 全獨立包裝
7-11 便利店表示，正發售 V3D 新年口罩。
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店方表示，V3D 新年口罩炭能為用家增添過節氣氛。口罩支援 Level 3 規格，一盒10個，內有 5 款，包括：金牛迎春、鴻運當牛、牛年大吉、花開富貴、牛運亨通。售價為 $20 盒。
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V3D 口罩規格
-通過Nelson Lab ASTM F2100-19 Level 3 醫用口罩標準
- PFE≥ 99%, BFE≥ 99%, VFE≥ 99%
-獨立包裝
-尺寸 175 x 95mm
-中國製造
售價:$20/10個
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟