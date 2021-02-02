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【管理Tips】WFH開視像會議難集中？四招減低小朋友干擾難題

商管策略 11:09 2021/02/02

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在家工作（Work From Home）在新冠肺炎疫情下漸趨普及，視像會議亦可能已成為基本工作之日常，但對於部分有孩子的家庭來說，遙距工作似乎是「艱鉅任務」。

畢竟，家中孩子吵鬧聲、嬉戲玩樂時出現在視像鏡頭前反而尷尬，很難保持專業對話的工作氣氛，不過當你看完以下 6 種正確方法，儘管孩子必在同一房間工作，相信下次視像會議有助減少分心次數，而阻止會議進度。

【管理Tips】疫情長期WFH變成無皇管？主管安排應避免3大錯誤見下頁

（1）善用家裡空間區分。若要將工作空間與家中其他地方劃分，有助於訓練大腦保持工作模式，總比在客廳內孩子們玩耍時，同時客廳裡開會更加專業，前提是創建「專用家庭工作區」， 這區域內保持適當的裝飾和專業的氣氛。

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永續討論何時了？善用 3 種方法決策快而準見下頁

（2）定立紀律規則。工作與家庭生活分離是保持紀律和生產力的關鍵，第一步、了解整個家庭各人固定時間表結構（父母的工作時間表和孩子的學習時間表）令整個家庭保持同步和高效的好方法；定立明確規則讓孩子們知道可接受範圍，慢慢確保孩子跟隨。例如，「安靜時間區」規則，這段期間「任務」禁止產生很大的噪音，並善誘導孩子們從事家務生等良好行為活動；

（3）給孩子獎賞及激勵。不論在家庭或工作場所習常使用「激勵」贏得合作方法。確保實際規則產生良好預期結果，如孩子遵循規則時給予獎勵；

（4）會議期間使用降噪耳機。耳機可說是將工作與家庭生活分開的策略的之一，幫助在視像會議中分散注意力「法寶」，同時不用干擾孩子享受遊戲自由，降噪耳機是減少外界干擾的理想選擇。

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Photo：Pexels

撰文 : 鍾采餘

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