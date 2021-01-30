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【特價再有折!】Vannex Mask 新春優惠 口罩全面 8 折

行內熱話 02:56 2021/01/30

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香港口罩廠 Vannex Mask 表示，即日起進行新春展銷企劃。
                           
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

由即日起至 2 月 11 日（年三十晚），買家到廠方的上水廠房、Vannex Mask 門市、各個新春展銷點、以及分銷合作商 - 龍豐集團旗下藥房/藥粧店及深水埗飛龍行購買任何 Vannex Mask 產品，即可享有全單再八折優惠，包括正價及特價貨品！ 

【其他內容】唔駛 $2 個! 韓國製造 QSYS  KF94 四層立體口罩 售$98/50個

廠方又指，雖然八折優惠不包括網上商店訂購，但會推出黑色/白色 3D 口罩盒裝優惠：立體口罩 F 款 30 個獨立包裝(盒裝，可選 黑色 或 白色)，售 $100/盒。
 

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Vannex Mask 展銷點

1. 鑽石山 荷里活廣場 展銷點
日期：1月29日(年十七)至2月11日(年三十)
時間：早上11點 - 晚上8點
地址：荷里活廣場 中庭 A9 攤位
(現場銷售立體口罩任選款式、立體口罩白色及黑色盒裝、平面Level3 獨立包裝口罩、FFP2 呼吸器盒裝）

2. 中環Inspire Hub 展銷點
日期：2月1日(年二十)至2月11日(年三十)
地址：中環皇后大道中 110-116 號永恆商業大廈地下
（暫定現場將銷售立體口罩任選款式）

3. 上水中心 展銷點
日期：2月5日(年廿四)至2月11日(年三十)
時間：早上11點 - 晚上8點
地址：上水中心商場 2樓 A2及A3 攤位
(現場銷售立體口罩任選款式、立體口罩白色及黑色盒裝、平面Level3 獨立包裝口罩、FFP2 呼吸器盒裝）

 口罩購買連結<<<

【其他內容】 【一盒有兩款】可愛人物齊集! Sanrio x Good mask 新年限量版 GMN 99 口罩 獨立包裝售$98盒

【其他內容】 專業之選! 美國 HALYARD 外科醫用 Level 3 口罩 最平 $100/50 個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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