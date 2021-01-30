【特價再有折!】Vannex Mask 新春優惠 口罩全面 8 折

香港口罩廠 Vannex Mask 表示，即日起進行新春展銷企劃。



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由即日起至 2 月 11 日（年三十晚），買家到廠方的上水廠房、Vannex Mask 門市、各個新春展銷點、以及分銷合作商 - 龍豐集團旗下藥房/藥粧店及深水埗飛龍行購買任何 Vannex Mask 產品，即可享有全單再八折優惠，包括正價及特價貨品！

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廠方又指，雖然八折優惠不包括網上商店訂購，但會推出黑色/白色 3D 口罩盒裝優惠：立體口罩 F 款 30 個獨立包裝(盒裝，可選 黑色 或 白色)，售 $100/盒。



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Vannex Mask 展銷點



1. 鑽石山 荷里活廣場 展銷點

日期：1月29日(年十七)至2月11日(年三十)

時間：早上11點 - 晚上8點

地址：荷里活廣場 中庭 A9 攤位

(現場銷售立體口罩任選款式、立體口罩白色及黑色盒裝、平面Level3 獨立包裝口罩、FFP2 呼吸器盒裝）



2. 中環Inspire Hub 展銷點

日期：2月1日(年二十)至2月11日(年三十)

地址：中環皇后大道中 110-116 號永恆商業大廈地下

（暫定現場將銷售立體口罩任選款式）



3. 上水中心 展銷點

日期：2月5日(年廿四)至2月11日(年三十)

時間：早上11點 - 晚上8點

地址：上水中心商場 2樓 A2及A3 攤位

(現場銷售立體口罩任選款式、立體口罩白色及黑色盒裝、平面Level3 獨立包裝口罩、FFP2 呼吸器盒裝）

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。