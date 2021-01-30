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型格色攻! TL Mask 冬日系列 Level 3 口罩 獨立包裝售 $90 盒

行內熱話 02:31 2021/01/30

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香港口罩廠 TL Mask 表示，正發售最新的冬日系列口罩。
                          
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

今次廠方發售的冬日系列口罩，包括:銀河灰、海豚灰和古銅啡三種顏色，規格為 3E>99% 和 Level 3，香港製造，一盒 40 個獨立包裝售 $90。

【其他內容】唔駛 $2 個! 韓國製造 QSYS  KF94 四層立體口罩 售$98/50個

    點擊圖片放大
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TL Mask口罩規格：

‧成人口罩 17.5cm X 9.5cm (+/-0.5cm)

‧BFE / PFE / VFE > 99%

‧ASTM LEVEL 3

‧EN14683 Type II R

‧香港製造

-一盒 40 個獨立包裝

售價:$90

 口罩購買連結<<<

【其他內容】 【一盒有兩款】可愛人物齊集! Sanrio x Good mask 新年限量版 GMN 99 口罩 獨立包裝售$98盒

【其他內容】 專業之選! 美國 HALYARD 外科醫用 Level 3 口罩 最平 $100/50 個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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