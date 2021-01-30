型格色攻! TL Mask 冬日系列 Level 3 口罩 獨立包裝售 $90 盒

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【特價再有折!】Vannex Mask 新春優惠 口罩全面 8 折
香港口罩廠 TL Mask 表示，正發售最新的冬日系列口罩。
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今次廠方發售的冬日系列口罩，包括:銀河灰、海豚灰和古銅啡三種顏色，規格為 3E>99% 和 Level 3，香港製造，一盒 40 個獨立包裝售 $90。
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TL Mask口罩規格：
‧成人口罩 17.5cm X 9.5cm (+/-0.5cm)
‧BFE / PFE / VFE > 99%
‧ASTM LEVEL 3
‧EN14683 Type II R
‧香港製造
-一盒 40 個獨立包裝
售價:$90
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟