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真正日本製! Stock Mask 職人用 3D 高防口罩 售$178/60個

行內熱話 02:15 2021/01/30

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卓悅表示，在指定分店發售 Stock Mask 職人用 3D 口罩。
                          
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

日本製Stock Mask 職人用3D高防口罩

【其他內容】唔駛 $2 個! 韓國製造 QSYS  KF94 四層立體口罩 售$98/50個

Stock Mask 口罩規格

日本製造
VFE > 99%，PFE > 99%，BFE > 99%
通過日本衛生材料工業連合會試驗
通過全國マスク工業会試驗
KAKEN日本化學纖維檢查協會 報告書：OS-14-041567
成人：135mm x 160mm (+/-5 mm)
小顏：128mm x 140mm (+/-5 mm)
60個一盒

售價:$178/盒

指定 3 間分店有售
 
旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下
旺角弼街71、73及73A號地下
荃灣大河道10-20號登發大廈地下

【其他內容】 附購買連結!唔駛 $2 個! 韓國製 KFAD KF94 口罩售 $99/50個

【其他內容】 專業之選! 美國 HALYARD 外科醫用 Level 3 口罩 最平 $100/50 個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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