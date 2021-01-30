真正日本製! Stock Mask 職人用 3D 高防口罩 售$178/60個

卓悅表示，在指定分店發售 Stock Mask 職人用 3D 口罩。



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▲ 日本製Stock Mask 職人用3D高防口罩

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Stock Mask 口罩規格

日本製造

VFE > 99%，PFE > 99%，BFE > 99%

通過日本衛生材料工業連合會試驗

通過全國マスク工業会試驗

KAKEN日本化學纖維檢查協會 報告書：OS-14-041567

成人：135mm x 160mm (+/-5 mm)

小顏：128mm x 140mm (+/-5 mm)

60個一盒



售價:$178/盒

指定 3 間分店有售



旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下

旺角弼街71、73及73A號地下

荃灣大河道10-20號登發大廈地下



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。