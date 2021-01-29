【兩色選擇】盾牌 KF 韓式設計立體口罩 售 $30/10 個

盾牌表示，發售 KF 韓式設計立體口罩。



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此盾牌 KF CN 立體口罩採用類似 KF94 口罩的設計，過濾率為 BFE/PFE>98%、達 Level 2 水平，成人尺寸，有黑、白兩色選擇。售價為 $30/10 個。

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韓式 KF CN 口罩規格

尺寸：205x80mm

標準：Level 2、BFE/PFE>98%



獨立包裝，顏色：白，黑



中國製造

售價：$4/片，$30/盒10片

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。