【疫市營商】動物主題手繪揮春受落　本地文創品牌轉網店銷情更佳

新冠肺炎疫情持續一年本地文創品牌在地耕耘，市集和展覽延期大大削減曝光機會。疫情下動物主題文創品牌將業務重心轉向網銷及度身定造服務，靠客人口碑作宣傳推廣支撐業務發展。以動物為主題的文創品牌，繼去年乘勝追擊趁「牛年」用「快閃店」市集推廣動物揮春。

Katland Studio 創辦人譚翠怡（Tracy）表示，去年設計動物圖案揮春銷量不俗，但全人手管理模式接定單和當客服，但發現效果欠佳，疫情下顧客對網購不感陌生，故今年轉網店形式。她又說：「去年經驗客戶喜愛公司揮春產品，熟客 10 月已用『早鳥價』價錢預訂揮春，我們根據預算印刷，事實上靠客人口碑廣傳開去。」

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Katland Studio 早期在中環 PMQ元創方寄賣產品，隨後多間寵物店主動找 Tracy 合作增加寄賣銷售店，現時累計市集「快閃店」共 17 個零售點。

創業初期只為興趣和玩樂心態？Tracy 表示，小時候鐘意畫畫和卡通，但不會每件能買到，所以畫畫當擁有，多年前創立品牌時不當作事業，因當時還有一份正職，而品牌純綷為興趣。

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▲ 過去與多間寵物店合作，專業寵物有限公司其一銷售點。

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曾修讀室內及產品設計的 Tracy，2019 年在任公司變動及社會運動影響等等，反而成為契機將品牌真正成為事業。她解釋：「當時覺得自己回不去，幸好一直創下的品牌支撐著，直到去年真正視品牌為事業，始終自己是設計師，運用技能將畫作變為不同產品，包括：太陽擋、冰巾、名信片，亦有設客人定造毛巾仔等產品。」

無可否認，本地文創品牌主要靠市集平台擴大知名度，Katland Studio 創辦人譚翠怡（Tracy）指出：「原本預計聖誕節及新年期間市集檔期排滿，去年 11 月新冠肺炎疫情反彈市集紛紛延期，聖誕節期間擺放數日「快閃店」（pop-up store），今年 6 至 8 月將會在荔枝角 D2 Place 市集擺攤，到時需要聘請人手。」這情況下將賣現貨模式，集中客戶製造服務、管理自家網店，相信今年加推網銷及定造服務。

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