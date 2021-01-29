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【疫市直擊】北角「封區」人流減影響銷情　椰汁年糕料失3成生意

業界頭條 20:28 2021/01/29

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新冠肺炎疫情爆發，北角突然「封區」，令市面人流劇減，打擊該區生意，有銷售賀年食品的商舖預計，椰汁年糕等產品銷售額將跌 3 成。

「天然椰子號」創辦於1964年，老闆娘 Amy 說：「我們初時做椰汁批發為主，後來不少香港的食品公司北移，繼續經營這門生意的話成本太高，所以便決定轉型，之後除了椰汁外也開始做香料和雜貨生意。」

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當年由於有椰汁賣剩，他們便突發奇想以新鮮椰汁製作年糕、馬豆糕等點品，更首創出以椰青水代替食水製作糕點，雖然工序變多，但口味完全不同。Amy 直言，其產品與坊間採用椰精、椰油所造的椰汁年糕相比，就像鮮榨橙汁與橙汁飲品一樣，天然產品當然更加可口。

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去年椰汁年糕銷量最佳，試過一天賣出 700 底，連正月初一也要回舖做年糕，數個員工輪流通宵，到年初十才做完所有定單。她說：「當年也是因緣際會，店舖除了有多間知名傳媒輪番訪問外，又碰上了有賀年禮品出現品質問題，間接令到我們當年門口『打蛇餅』，客多到門口也進不來。」

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可惜 2020 年新冠肺炎疫情爆發，生意大不如前，昨天 （1 月 28 日）北角有大廈更是封鎖強制檢疫，街道人流少近半。Amy 指出，街坊本應開始來訂購年糕，惟今天顯得冷冷清清。

她說：「幸好店舖仍屯門、東涌等外區客支持，但我今年年糕生意估計怎也比去年少 3 成。為了縮減成本，之後我們會大舖搬細舖，新舖位距離舊舖 4 個鋪位，希望到時客人可以找到我們店，新冠肺炎疫情打擊生意也只能接受，希望之後經濟能夠轉好。」

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撰文 : 陳文政

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