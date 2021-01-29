【一盒有兩款】可愛人物齊集! Sanrio x Good mask 新年限量版 GMN 99 口罩 獨立包裝售$98盒

香港口罩廠 Good Mask 表示，即時發售 Sanrio characters 新年限量版 GMN 99 口罩。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

Good Mask 指，針對農曆新年，廠方特別推出出 Sanrio 限量版口罩，亦是 Sanrio 同類賀年口罩的首發! Sanrio 限量版口罩 1 月 30 日 15:00 開始預售，成人/ 中童及幼童每盒會有 2 個款式，售價為 $98 開賣 (原價$125) 。廠方更承諾 7 日內會出貨，否則會免費送出一盒 premium 口罩。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2



【其他內容】唔駛 $2 個! 韓國製造 QSYS KF94 四層立體口罩 售$98/50個



Good Mask 口罩規格

BFE, PFE, VFE >99%

ASTM Level 3

EN14683 type II R

尺寸 Size :

成人175*95mm / 160*95mm (每盒2款)

中童145*95mm (每盒2款)

幼童125*85mm (每盒2款)

30片獨立包裝



售價 :$98 盒

口罩購買連結<<<



【其他內容】 附購買連結!唔駛 $2 個! 韓國製 KFAD KF94 口罩售 $99/50個

【其他內容】 專業之選! 美國 HALYARD 外科醫用 Level 3 口罩 最平 $100/50 個



購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。