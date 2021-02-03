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【管理Tips】Deadline 到未完工怎算好？學懂「語言偽術」上司都讚好

商管策略 12:18 2021/02/03

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「說話的藝術」是職場上生存的一大法則，懂得說話隨時得到好人緣，同時可以顯得自己更專業。有時在「死線」迫近上司詢問進度時，也可以利用 3 個修飾詞，將廢話變成保命金句！

（1）「不排除」

「不排除」其實與「彈性」相似，意思就是現在還未有定案，或是分工還不清楚。但只要別人多做職責範圍外的事，就可以說「目前計劃未定，不排除之後由你負責」，專業地將工作交派出去。

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（2）「滾動式」

「滾動式」最常見的用法是「滾動式修正」，是不少上班族的口頭禪。如果你對將要提交的報告沒有有信心，這時「滾動式修正」就是你的救星，只要跟主管說自己會參考各方意見，並「滾動式修正」自己的報告，聽起來更加專業。

另外常見用法是「滾動式計劃」、「滾動式檢討」，例如：「我擬定了一份滾動式計劃」、「我們會滾動式檢討成果」。「滾動式修正」直接的說法是「推翻自己之前的決策」、「朝令夕改」。

（3）「彈性」

「彈性」是不少老闆及主管必學的詞彙，通常用於為下屬增加工作量。例如「你要懂得彈性工作」、「我們這是彈性分工」，只要使用「彈性ＸＸ」，就能讓員工接下不在職責範圍的工作。當員工拒絕增加工作量時，再以「你的職場彈性力不足」來指責對方，不僅可以將責任推給別人，聽起來還很專業。

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Photo：pexels

撰文 : 廖淑瑩

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