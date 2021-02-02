【SME學堂‌】‌買波鞋似睇科幻電影？Nike柏林店互動展示牆加強零售體驗（多圖）

網上購物雖然逐漸成為主流，但實體店仍然有其吸引力。運動品牌 Nike 最近在德國柏林概念店採用不少科技元素，建立 3 大互動購物體驗，為實體店增值。

虛擬商店成疫情下新產物 連鎖品牌開快閃虛擬店「試水溫」【見‌‌下‌頁‌】‌ ‌ ‌

（１）大型互動購物展示牆

互動展示牆可多點觸控，並可以多人同步使用。展示牆同時連接 Facebook、Instagram 和 YouTube 上的實時動態，以及國際與當地足球隊的排名和分數，讓顧客可即時獲取最新賽事資訊。消費者可用手拖曳、放大觀看牆上資訊，也可以拍照。如想要牆上資料或照片，透過 RFID（射頻識別）連接手機，資訊就會傳送到手機。

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（2）大型互動展示桌

展示桌透過後端連接後台 ERP（企業資源規劃）系統，顧客將鞋子放在桌上，就會出現該產品的資訊，如：產品介紹、設計概念、顏色、尺寸、店內庫存等，顧客也可以同時放上兩對鞋子，根據鞋子尺寸和顏色進行比較。

（3）直立式電子顯示板

為了讓消費者有更方便購物體驗環境，店內的直立式的電子顯示板連接品牌電貿網站。消費者可以在屏幕搜尋和訂購產品，並查看各門市資訊與網上庫存情況，同時可直接在屏幕上結帳。付款完成後，系列會打印單據，後端系統同時通知店內員工備貨，消費者離開時再憑票券取貨。

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‌Photo‌：‌Demodern-NIKE