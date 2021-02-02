  • 26°C
香港時間 : 2021202日 (週二) 16:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【SME學堂‌】‌買波鞋似睇科幻電影？Nike柏林店互動展示牆加強零售體驗（多圖）

數碼轉型 14:07 2021/02/02

分享：

網上購物雖然逐漸成為主流，但實體店仍然有其吸引力。運動品牌 Nike 最近在德國柏林概念店採用不少科技元素，建立 3 大互動購物體驗，為實體店增值。

虛擬商店成疫情下新產物 連鎖品牌開快閃虛擬店「試水溫」見‌‌下‌頁‌】‌ ‌ ‌

（１）大型互動購物展示牆

互動展示牆可多點觸控，並可以多人同步使用。展示牆同時連接 Facebook、Instagram 和 YouTube 上的實時動態，以及國際與當地足球隊的排名和分數，讓顧客可即時獲取最新賽事資訊。消費者可用手拖曳、放大觀看牆上資訊，也可以拍照。如想要牆上資料或照片，透過 RFID（射頻識別）連接手機，資訊就會傳送到手機。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

64年歷史廣告口號因疫情遭撤回 KFC靠數碼營銷翻身創310億佳績見‌‌下‌頁‌】‌ ‌

（2）大型互動展示桌

展示桌透過後端連接後台 ERP（企業資源規劃）系統，顧客將鞋子放在桌上，就會出現該產品的資訊，如：產品介紹、設計概念、顏色、尺寸、店內庫存等，顧客也可以同時放上兩對鞋子，根據鞋子尺寸和顏色進行比較。

（3）直立式電子顯示板

為了讓消費者有更方便購物體驗環境，店內的直立式的電子顯示板連接品牌電貿網站。消費者可以在屏幕搜尋和訂購產品，並查看各門市資訊與網上庫存情況，同時可直接在屏幕上結帳。付款完成後，系列會打印單據，後端系統同時通知店內員工備貨，消費者離開時再憑票券取貨。

疫市數碼轉型成功 麥當勞投資77億賺突10倍如何做到？見‌‌下‌頁‌】‌ ‌ ‌

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

‌盡‌覽‌香‌港‌企‌業‌銷‌售‌和‌推‌廣‌情‌報‌：‌
→ SME@HKET Facebook‌專‌頁‌【將‌ ‌SME@HKET‌ ‌專‌頁‌設‌定‌ 為‌ ‌"‌搶‌先‌看‌/See‌ ‌First‌，‌搶‌睇‌商‌機】‌

‌Photo‌：‌Demodern-NIKE

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【SME學堂】AR濾鏡出神入化每日使用次數過億　成 LV・Dior 時尚界推廣新寵
2021/01/21
【SME學堂】AR濾鏡出神入化每日使用次數過億　成 LV・Dior 時尚界推廣新寵
【SME學堂】百年老店數碼轉型抗疫！溫泉旅館研發中小企客服系統改善營運流程
2021/01/13
【SME學堂】百年老店數碼轉型抗疫！溫泉旅館研發中小企客服系統改善營運流程
市場拓展 電子商貿 數碼轉型 網上購物 零售 Nike ERP

下一篇文章

【疫市營商】疫情創業環境需求轉　培訓配對平台：存活保現金流最重要
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】花市取消又重開・工展會延期・美食嘉年華網上搞　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】花市取消又重開・工展會延期・美食嘉年華網上搞　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣