【SIM 卡實名制】政府建議實名登記 SIM 卡 本地「太空卡」SIM 檔主直言對生意打擊大

SIM 卡即將推出實名制，「太空卡」或將成歷史！商務及經濟發展局局長邱騰華、保安局副局長區志光，以及通訊事務總監梁仲賢，今天（29 日）就智能電話卡（SIM Cards）實名制公眾諮詢舉行記招。邱騰華指政府建議立法要求實名登記智能電話卡，即日起進行一個月公眾諮詢。對於港府即將推行 SIM 卡實名制，有售賣大量本地「太空卡」的 SIM 卡檔主直言，政策會嚴重影響他們的生意。



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經營本港、內地及環球多國儲值 SIM 卡的「Simcity 全球旅遊卡達人」店主楊先生向記者表示，政府推出這項 SIM 卡實名制政策，一定會令他們的生意額下跌。楊氏表示：「在這個『寒冬』時期，不要想外遊卡，外遊卡的生意已經死晒，只餘下本地卡，如今本地卡也要實名制，等同抹殺（這個行業）。」



在政府的建議下，每名用戶只可以向每間電訊商登記不多於 3 張儲值卡，雖然看似數量不少，但楊生直言對生意幫助不大：「一個人雖可登記 3 張儲值卡，但登記要實名制，如同上台，有咩分別？」此外，政府新政策建議商業用途的 SIM 卡，需要以商業登記資料作登記，楊生則反問：「用外國公司登記又得唔得？」

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