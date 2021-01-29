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【突發圍封】北角東發大廈餐廳違強檢令各人罰五千　老闆喊冤：職員整晚未獲安排檢疫指示

業界頭條 11:17 2021/01/29

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第四波疫情社區爆發，政府連日劃出新「指定區域」和「受限區域」，繼日前北角錦屏街東發大廈C 座合共 13 宗確診個案，昨晚（ 1 月 29 日 ）發出歷時 12 小時強制檢測行動，於今早 7 時結束。「受限區域」商戶被指在指定期間內沒有接受檢測，餐廳內各人通宵逗留餐廳內，今早被罰款港幣 5,000 元。

【北角突襲封區】東發大廈強制檢測商戶驚且愁 北角粥店照常營業：員工都要出糧養家見下頁

政府在昨日 7 時起限制在北角指明「受限區域」，即錦屏街東發大廈A、B、C 和 D 座內的人士，須留在其處所並按政府安排接受強制檢測。有位於「受限區域」內的 Villa Villa Cafe & Bar 餐廳在 Facebook 專頁指，指定期間餐廳職員「乾等」至凌晨 5 時 11 分仍未獲安排檢疫通知，其後再發帖文指在 12 小時強制檢疫行動「無人去餐廳登記」。涉事餐廳被指今早 7 時前沒有受強制檢測，獲告票一張，餐廳職員各人定額罰款 5,000 元。

【突襲式封區】油尖旺新劃出指定區域 廟街煲仔飯店：休業兩天避禍兼考慮提早收爐【見下頁

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【突襲式封區】「指定區域」人流減生意差 紅磡火鍋店：禁堂食已夠慘・封區雪上加霜見下頁】 

Villa Villa Cafe & Bar 東主 Jason 今早於電台節目表示，昨晚 7 名職員因封區強制檢測，整晚逗留餐廳內未有離去，餐廳一直沒有關門和關燈，僅落下半閘，職員亦坐在店內當眼位置輪流休息，但沒有人通知他們前往檢測。當早上外出了解情況時，被指無在指定時間內接受檢測而被票控，餐廳各人罰款5000元才獲安排做檢測。

鑑於政府早前發出強制檢測公告，任何於公告中指明期間曾身處有關大廈內超過兩小時的人士，即使在相關宣告生效時不在「受限區域」內，亦須接受強制檢測；相關執法行動於上午11時30分完成，發現約有15人未進行強制檢測，已向他們處定額罰款 5,000 元和發出強制檢測令。

傳深水埗將封區 黃金電腦商場商戶指生意大受影響 另傳物資已送到? 其實係...見下頁

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撰文 : 鍾采餘

資料提供 : 中小企, 業界頭條

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