【SME學堂】領導人「加持」羽絨壞事？安踏體育多品牌策略反令自家品牌銷售額跌

國家主席習近平早前視察北京郊區的冬季奧運會設施時，他身穿的深藍色羽絨反而成為熱話。原來這件羽絨是加拿大品牌「始祖鳥」（Arc’teryx）的產品，早年更被中國體育品牌安踏體育收購。安踏體育旗下也有不少品牌，有些品牌的銷售額甚至比安踏自家品牌多。

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安踏體育除了自家品牌安踏和安踏兒童，旗下有潮流運動品牌 FILA、FILA KIDS、FILA FUSION、專業滑雪品牌 DESCENTE、登山設備品牌 KOLON SPORT 、運動時尚品牌SPRANDI 和童裝品牌 KINGKOW。其中，安踏在 2009 年年底收購意大利潮流運動品牌 FILA 的大中華業務，成為推動安踏業績增長的動力。

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據安踏體育公布 2020 年全年零售數字顯示，安踏品牌產品的零售金額按年錄得中單位數的負增長。單計去年第四季，安踏品牌的零售金額按年錄得低單位數的增長。至於 FILA 品牌的零售金額按年錄得 25% 至 30% 增長，而其他品牌則按年錄得 55% 至 60% 的增長。

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Photo：安踏體育、Phan Minh Tuấn