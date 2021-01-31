【創業奇情】之「內部競爭」

電視機正播放以創科為題材的劇集，研發部主管得到太子女的賞識，在創業路上一起打拼，最終抱得美人歸，大團圓結局。現實生活中，研發部主管 Hanson 同樣跟太子女 Maggie 愛得難捨難離；男方才華橫溢，助女方開啟事業追尋夢想，更得到 Maggie 爸爸的財政支持，結局又會是怎麼樣？

「Startup 不僅要有瘋狂的夢想，還要有落地的執行能力。」Maggie 爸爸是資深的投資者，他經常提醒女兒創業成功的秘訣。Maggie 也不負所望，以家族成衣生意為基礎的初創企業，1 年內已經有產品成功面世，背後的功臣正是 Hanson。兩人在半官方研發機構認識，當年 Maggie 是暑期實習生，而初出茅廬的 Hanson 剛當上工程師；兩人一見如故，經常一起探討未來的新機遇。

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「T-Shirt 是人類最基本的衣著，如果能制定個人化圖案，必定大受歡迎。」Maggie 有設計天份和敏銳的市場觸覺，而 Hanson 對研發及機械興趣濃厚，他後來協助 Maggie 成功申請資助創業，項目更得到上司 Nelson 的讚賞。她大學畢業後成功創業，邀得 Hanson 加盟成為研發部主管，兩人一起為夢想打拼，創業不足 1 年已經成功推出應用程式。

公司研發部門一直由 Hanson 一錘定音，但自從經 Maggie 爸爸引薦了 Hanson 的前上司 Nelson 加入而改變，兩人開始針鋒相對；Hanson 為顯示自己的地位，多次有意無意的否決 Nelson 提出的建議，有時更會向 Maggie 大吐苦水。「如果不是妳爸爸介紹他進公司，我可能已經辭退他了。」Maggie 每次也安慰男友，並鼓勵大家和睦共處；而她也清楚知道 Nelson 工作經驗豐富，絕對有助公司落地發展。

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就個人化 T-Shirt 訂製機的設計，Hanson 和 Nelson 各持己見，一方認為應以自助販賣機的方式為基礎，另一方卻以不合符經濟原則，建議在各地點引入小批量生產的合作夥伴。「我們是要做平台，讓任何人自由將設計上載及買賣。」Hanson 指最終用戶能在平台賺錢便能觸發起爆發點。「首先建立商業客戶比 end customer 重要，有固定的合作夥伴及收入才去發展大眾市場。」Nelson 言之有理，也得到太子女 Maggie 的認同。

那天晚上，Hanson 終按耐不住，以辭職要脅 Maggie，他指 Nelson 的思想古舊，並不是搞 startup 的好材料；這次 Maggie 沒有像往常般讓步，當晚兩人無言以對。Hanson 其後更缺席了數天的公司內部會議，也沒有回覆 Maggie 的電話及短訊。

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不到 1 個星期，Nelson 為公司找到數個合作夥伴並簽定了合作協議，當晚他更與太子女食飯慶祝。Maggie 亦 send 了最後一個短訊給 Hanson：「我們分手吧！」信息已讀不回。翌日她收到 Hanson 正式的辭職信。

研發部主管 Nelson 得到太子女的賞識，在創業路上一起打拼，最終更抱得美人歸，大團圓結局

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