【SME學堂】Gucci・Longchamp 掀卡通聯名風　借「懷舊行銷」打中國年輕消費市場？（多圖）

近年不少奢侈品牌與日系卡通推出聯名系列促銷，由去年 Longchamp 和精靈寶可夢（Pokémon），到今年年初 Gucci 與聯乘哆啦A夢，掀起一股「日本動漫聯名風」。原來奢侈品牌推出聯名系列，除了增加市場話題，更可為打入中國年輕消費市場做準備。

(1) 勾起回憶 增加購買力

品牌之間跨界別合作早已不是新鮮事，但跟風格迥然不同卡通人物推出聯名產品則有所不同，首先為客人增加「情感連結」，並透過「回憶」召喚購買力。專門研究國際品牌與用戶親密度的機構 MBLM 指，顧客能可以與品牌建立強烈的情感連結，會願意購買更多產品，減少客戶流失的機會，而「懷舊行銷」正是奢侈品牌常用的行銷手法之一。

毋須2500元就買到！客人家中自製唇膏YSL搶攻定製市場（多圖）【見下頁】

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

(2) 日系卡通人物 更易打入中國市場

相比起哆啦A夢，迪士尼米奇老鼠在全球的知名度更高，哪 Gucci 為何跟日本卡通人物推出聯名產品？據品牌分析與行銷顧問平台 Parklu 推廣總監 Elijah Whaley 分析，即使 Gucci 與哆啦 A 夢合作的社交媒體影響力價值（Media Impact Value；MIV）僅 980 萬美元，不及去年 Gucci 與米奇老鼠聯名的 3,700 萬美元。但哆啦 A 夢的 MIV 有 80％ 來自中國，反映日本漫畫在中國市場更具知名度。

LV・PRADA推AirPods保護套 奢侈品牌爭相搶高檔手機市場【見下頁】

▲ Gucci 與哆啦 A 夢合作的MIV僅 980 萬美元，不及去年 Gucci 與米奇老鼠聯名的 3,700 萬美元。

日本招牌不再「馨香」？本土・南韓品牌雄據中國服飾美妝市場【見下頁】

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Gucci、Longchamp、Balenciaga、Vogue Business