【疫市營商】限聚令過年慶祝活動受限　這種產品居然銷情最佳？

本港新冠肺炎疫情反覆，加上各項防疫措施仍未放寬。市民在農曆新年未必能跟朝拜年，但留家慶祝變成另類商機。市場研究機構尼爾森（Nielsen）預計，有 1 類產品在農曆新年期間的銷情較佳。

新冠肺炎疫情期間，不少人選擇在家煮食。尼爾森智能分析高級副總裁 Didem Sekerel Erdogan 表示，不少市民會在農曆新年舉行小規模聚會，如在家預備團年飯。機構預計在家煮食的人數會增加，限聚令會影響酒精飲品銷情，令消費者趨向重質不重量，因此高級酒精飲料會較受歡迎。

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▲ 限聚令會影響酒精飲品的銷情，令消費者趨向重質不重量，因此高級品牌的酒精飲品將會較受歡迎。

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新冠肺炎疫情也改變消費者的購物習慣。Erdogan 解釋，受疫情影響購買力的消費者（受制的消費者） ，以及不受疫情影響購買力的消費者 (不受影響的消費者）的消費將走向兩極化。受制的消費者會傾向選擇價格吸引的優惠裝和促銷商品，相反不受影響的消費者會因為新一年來臨而增加消費，追求更優質的產品。

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Photo：unsplash、Rennett Stowe