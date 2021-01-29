【超市大戰】賣「街坊嘢」隨時賺更多？富臨涉足超市界極速開分店（多圖）

新冠肺炎重創本地飲食業，原本從事餐飲業務的富臨集團最近涉足超市產業，旗下「吉田食品超市」現時在各區已有 7 間分店。售賣凍肉、新鮮蔬果、零食及糧油食品等。

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據品牌官網顯示，「吉田食品超市」在屯門、沙田、美孚和黃大仙設有分店。另外，品牌有 2 間位於新蒲崗的分店以「吉田倉」及「Coti House」命名，而位於將軍澳的「大將超市」亦屬吉田旗下品牌。集團表示，疫情期間市民減少外出，令在家煮食的機會增加，因此開設食品超市可方便市民購物，同時改善營運效率及擴大客戶群。

近年加入戰團還有香港食品零售商建華集團，旗下零售店品牌包括「本灣水產」和「FRESH 新鮮生活」，最近租用鰂魚涌康怡廣場舖位開設第 2 間「FRESH 新鮮生活」，取代原有的百佳超級市場。

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除了本地品牌，近年中資品牌「錢大媽」亦看準本地市場，主打「不賣隔夜肉」、「賣剩免費送」為策略，甚至在疫情下在多區舉辦「免費派菜」活動。品牌進軍香港短短 1 年，分店數目已由 8 間急增至 33 間，遍佈港九地區。在內地以售賣豬肉起家的「錢大媽」，曾獲京東投資，與阿里巴巴、拼多多及美團等在內地社區團購市場競爭。

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Photo：吉田食品超市、錢大媽、何志衡